بعد 70 عامًا.. “جابس” العاجي يحقق أمنيته أخيراً ويصل إلى المشاعر المقدسة

مضى 70 عامًا من عمره، وطموحه الوصول إلى مكة المكرمة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.. مصطفى جابس من ساحل العاج، حقق أمنيته أخيراً ووصل إلى المشاعر المقدسة، تحدث لمراسل “أخبار 24” عن مشاعره ورأيه في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
قال جابس إن فرحة الوصول إلى الأماكن المقدسة لا تُقدر بثمن، معبراً عن إعجابه بما شاهده على أرض الواقع من الاستعدادات في مسكن الحجاج في المشاعر وحسن التعامل سواء من العاملين أو رجال الأمن.
جابس العاجي الذي وصل ضمن عدد من الحجاج من نفس جنسيته، كانت أشواقهم أن يصلوا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث تغلبوا على الصعوبات وتحمّلوا مشقة السفر، رغبةً في تحقيق أمنيتهم.
وعلى بعد مسافات قريبة، كان هناك الحاج جراسوبا (60 عاما) والحاجة كاميليا شيخ (45 عامًا)، تخالطت الدموع بفرحة الوصول، أحدهما كان يشاهد عبر شاشات التلفاز جمال المشاعر المقدسة، وسهولة تنقل الحجاج، عبر الإجراءات التي تقدمها السعودية لحجاج الخارج، والتسهيلات التي تُقدم لهم.
بعد 70 عامًا.. “جابس” العاجي يحقق أمنيته أخيراً ويصل إلى #المشاعر_المقدسةhttps://t.co/FQv5XWrzih pic.twitter.com/3BioOWflLx
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 7, 2022