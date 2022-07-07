المملكة ترحب باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن وتؤكد على أهمية فتح المعابر في تعز

رحب المملكة ممثلة في وزارة الخارجية باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن، مؤكدةً على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.
وأكدت الوزارة على أن الهدنة تهدف في المقام الأول للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في اليمن، وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وشددت على ضرورة التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية، وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية فيها، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.
وثمنت الخارجية جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرج في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة، تماشياً مع المبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.
وجددت موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.