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جديد المحليات > شاهد.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة ببيت الله الحرام
09/07/2022   9:00 ص

شاهد.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة ببيت الله الحرام

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أدى أول فوج من حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم (السبت) أول أيام العيد؛ طواف الإفاضة بالبيت العتيق، وهو الركن الثالث للحج.

وأشرفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات المعنية على تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي وفق ترتيب دقيق.

وأظهرت صور ومقطع فيديو جموعاً غفيرة من الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة في انسيابية وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي تهدف لضمان سلامة الجميع.  وفق “أخبار 24”.

وكان الحجاج قد بدءوا منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك في رمي جمرة العقبة في مشعر منى بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

شاهد.. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة ببيت الله الحرام

جديد المحليات
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