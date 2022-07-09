حاج يمني: وقفت في عرفات على السرير الأبيض.. والخدمات الطبية أزاحت المخاوف عن قلبي

لم يكن يعلم الحاج اليمني “حسان مجلي” أنه سيتعرض أثناء قدومه من صنعاء، لأداء الحج لحروق في قدمه تجعله يرقد على السرير الأبيض في مستشفى الرحمة بعرفات.
الحاج مجلي، البالغ من العمر 55 عامًا تنقل عبر مركبته إلى مدينة سيئون لكن القدر شاء أن تتعرض قدمه اليسرى لحروق تفقده القدرة على مواصلة السير ما جعله يتجه لمدينة جدة ويتلقى الرعاية والخدمات الطبية من قبل الكوادر الطبية السعودية.
وقال الحاج اليمني في حديثه لـ “أخبار 24” إنه قدم من بلاده قاصدًا أداء فريضة الحج ولأول مره في حياته ولكن تعرضه لوعكة صحية جعلته يدخل المستشفى لمدة 3 أيام ويخرج، ليكمل مسيرته للحرم المكي لأداء طواف القدوم، بعد صبر وعناء وخوف أن يحبط ولا يحقق حلمه بالحج.
وأضاف أنه لمس جل الاهتمام والإمكانيات الصحية التي ساهمت في ارتياحه وإزاحه المخاوف عن قلبه إذ إنه استعاد قدرته وصحته هذا اليوم حتى يتمكن من الوقوف في عرفه لينعم بإكمال مناسك الفريضة.
وبين أن البعثة السعودية أسهمت في تلبية رغبته بالحج، حيث استضافته وقدمت له كافة الإمكانيات والتيسيرات فضلا عن الخدمات المتكاملة المتوفرة لهم لرعايتهم، وتذليل الصعوبات، مقدماً شكره للفريق الطبي والعاملين في الحج كافة من الجهات الحكومية المختلفة.
حاج يمني: وقفت في #عرفات على السرير الأبيض.. والخدمات الطبية أزاحت المخاوف عن قلبيhttps://t.co/yIzo0WfV60 pic.twitter.com/U2yyqqm2up
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 9, 2022