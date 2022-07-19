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جديد المحليات > ضمن مبادرة “صناع السعادة”.. شباب سعوديون يجرون زيارات ميدانية لمواقع ترفيهية في لندن
19/07/2022   12:54 م

ضمن مبادرة “صناع السعادة”.. شباب سعوديون يجرون زيارات ميدانية لمواقع ترفيهية في لندن

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أجرى عدد من الشباب المشاركين في برنامج قادة الترفيه، زيارات ميدانية لمواقع ترفيهية في لندن، بإشراف خبراء ومتخصصين.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن تلك الزيارات الميدانية تضمنت أيضا ورش عمل تدريبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء ضمن مبادرة صناع السعادة التي أطلقتها للمساهمة في تطوير القطاع، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.

يذكر أن مبادرة قادة الترفيه انطلقت في مارس الماضي، بالتعاون مع بعض الجامعات العالمية لتأهيل وتدريب 30 قائدا وقائدة سعوديين في القطاع.

وفق “أخبار 24”.

ضمن مبادرة “صناع السعادة”.. شباب سعوديون يجرون زيارات ميدانية لمواقع ترفيهية في لندن

جديد المحليات
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