ضمن مبادرة “صناع السعادة”.. شباب سعوديون يجرون زيارات ميدانية لمواقع ترفيهية في لندن

أجرى عدد من الشباب المشاركين في برنامج قادة الترفيه، زيارات ميدانية لمواقع ترفيهية في لندن، بإشراف خبراء ومتخصصين.
وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن تلك الزيارات الميدانية تضمنت أيضا ورش عمل تدريبية، مشيرة إلى أن ذلك جاء ضمن مبادرة صناع السعادة التي أطلقتها للمساهمة في تطوير القطاع، وتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.
يذكر أن مبادرة قادة الترفيه انطلقت في مارس الماضي، بالتعاون مع بعض الجامعات العالمية لتأهيل وتدريب 30 قائدا وقائدة سعوديين في القطاع.
🎥لقطات للمشاركين في برنامج قادة الترفيه، الذين حضروا ورش عمل ونفذوا زيارات ميدانية لمواقع ترفيهية في لندن، بإشراف خبراء ومتخصصين، وذلك ضمن مبادرة #صناع_السعادة التي أطلقتها الهيئة ✨
للمساهمة في تطوير القطاع، وتحقيق مستهدفات #برنامج_جودة_الحياة 🇸🇦 pic.twitter.com/HEsMoBzenV
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) July 18, 2022
وفق “أخبار 24”.