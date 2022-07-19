“الشورى” لـ”الموارد البشرية”: شددوا على القطاع الخاص بعدم اشتراط الخبرة لتوظيف السعوديين

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443 هـ.
وطالب أعضاء المجلس، خلال الجلسة التي أقيمت اليوم (الثلاثاء)، الوزارة بعدد من الأمور، حيث طالب العضو فيصل طميحي، بالتشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.
كما طالبت العضوة سلطانة البديوي، الوزارة بإلغاء شرط الاستقلالية بسكن للمطلقة دون أبناء، واعتبارها مستفيدة مستقلة لا تابعة، فيما أشارت العضوة عائشة زكري، إلى ضرورة وجود تشريعات جديدة تشمل كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتسمح لهم باحتساب جزء من فترات العمل بنظام العمل عن بعد وفق شروط وضوابط محددة.
وشددت العضوة ريمة اليحيا على ضرورة ألا يكون توظيف المواطنين لمجرد رفع مؤشر السعوديين الموظفين، منوهة بضرورة إيجاد الوظائف المناسبة التي تليق بمستواهم الأكاديمي ومؤهلاتهم. وفق “أخبار 24”.