نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الشورى” لـ”الموارد البشرية”: شددوا على القطاع الخاص بعدم اشتراط الخبرة لتوظيف السعوديين
19/07/2022   8:32 م

“الشورى” لـ”الموارد البشرية”: شددوا على القطاع الخاص بعدم اشتراط الخبرة لتوظيف السعوديين

+ = -
781

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443 هـ.

وطالب أعضاء المجلس، خلال الجلسة التي أقيمت اليوم (الثلاثاء)، الوزارة بعدد من الأمور، حيث طالب العضو فيصل طميحي، بالتشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.

كما طالبت العضوة سلطانة البديوي، الوزارة بإلغاء شرط الاستقلالية بسكن للمطلقة دون أبناء، واعتبارها مستفيدة مستقلة لا تابعة، فيما أشارت العضوة عائشة زكري، إلى ضرورة وجود تشريعات جديدة تشمل كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتسمح لهم باحتساب جزء من فترات العمل بنظام العمل عن بعد وفق شروط وضوابط محددة.

وشددت العضوة ريمة اليحيا على ضرورة ألا يكون توظيف المواطنين لمجرد رفع مؤشر السعوديين الموظفين، منوهة بضرورة إيجاد الوظائف المناسبة التي تليق بمستواهم الأكاديمي ومؤهلاتهم.  وفق “أخبار 24”.

“الشورى” لـ”الموارد البشرية”: شددوا على القطاع الخاص بعدم اشتراط الخبرة لتوظيف السعوديين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885219577.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.