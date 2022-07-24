بدءاً من غرة محرم.. “الحج والعمرة”: إتاحة إصدار تصاريح العمرة عبر “اعتمرنا”

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، عن إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق “اعتمرنا”، بدءًا من شهر محرم من العام المقبل 1444هـ، الموافق 30/7/2022.
ويتيح تطبيق “اعتمرنا” عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، كما يقدم عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وتشمل اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام، سلامة الحالة الصحية عبر تطبيق “توكلنا”، ولمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا، فيتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، فضلًا عن اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد بالحرم، والخروج منه مع نهاية فترة التصريح، وعدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار التصاريح عبر “اعتمرنا”، وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين فيها، والمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
يذكر أن صفحة حجوزات “اعتمرنا” تظهر مؤشر سعة الحجوزات بالألوان لكافة أيام الشهر، للدلالة على إمكانية الحجز من عدمها.