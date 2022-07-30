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رياضة > شاهد.. ترامب يلعب “الغولف” مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان
30/07/2022   11:23 ص

شاهد.. ترامب يلعب “الغولف” مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان

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شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في رياضة الغولف في نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر، نيو جيرسي، خلال إقامة بطولة “LiV Golf” الممولة سعودياً بالولايات المتحدة.

وظهر ترامب وهو يلعب إلى جانب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدد من لاعبي الغولف المحترفين.

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن سعادته باستضافة بطولة للغولف تدعمها المملكة في نادي الغولف الخاص به قائلاً: “لقد عرفت هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة في السعودية، وكانوا أصدقاء لي، لقد استثمروا في الشركات الأمريكية، وما يفعلونه للغولف شيء رائع جداً”.

يذكر أن بطولة لايف للغولف هي المنافس الجديد لبطولة PGA، ويمولها صندوق الاستثمارات العامة، فيما يشارك في البطولة عدد من النجوم المحترفين أبرزهم فيل ميكلسون وداستن جونسون.

ترامب يلعب "الغولف" مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان

ترامب يلعب "الغولف" مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميانترامب يلعب "الغولف" مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ترامب يلعب “الغولف” مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان

رياضة
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