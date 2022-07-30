بالصور.. الهلال يخوض مرانه الأول في معسكر برمنغهام

خاض لاعبو فريق الهلال، مساء أمس الجمعة، مرانهم الأول في معسكر الفريق ببرمنغهام، استعدادا للموسم المقبل 2022-2023.
ووصلت بعثة فريق الهلال، أمس (الجمعة) إلى مدينة برمنغهام البريطانية؛ حيث سيخوض معسكره الإعدادي للموسم الجديد.
وأشار نادي الهلال عبر بيان سابق، إلى أن ثنائي فريقه مصعب الجوير وعبدالله رديف سيلتحقان بالمعسكر فور انتهاء مشاركتهما مع المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، فيما سيواصل الثنائي صالح الشهري ومتعب المفرج برنامجيهما التأهيليين في سبيتار بينما تعذر سفر المحترف الأرجنتيني إيغالو بسبب قضية عائلية. وفق “أخبار 24”.
ويعود الهلال بعد خوضه مباراتين وديتين في معسكره إحداهما أمام ألميريا الإسباني إلى الرياض يوم 15 أغسطس المقبل؛ حيث سيخوض مباراتين وديتين أخريين قبل انطلاق الموسم الرياضي.
📋 تمريننا الأول في معسكر برمنغهام ⚽️💙#كبير_آسيا_في_برمنغهام pic.twitter.com/IfmQXcyEDs
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 29, 2022