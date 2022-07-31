منها المغامرة والتقاط الصور.. 6 نصائح لضمان إجازة تُعزز الصحة النفسية

قدم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، مجموعة من النصائح لضمان إجازة يُعزز بها الشخص صحته النفسية.
وأوضح المركز، أن تلك النصائح تتضمن التخطيط المُسبق للرحلة والأماكن التي سيزورها الشخص وتقدير التكاليف المتوقعة، وكذلك التعرف على قوانين الدولة التي سيتم السفر إليها، وعدم الشعور بالذنب حيال ترك مسؤوليات المسافر لفترة مؤقتة من أجل الإجازة والسفر.
ونوه إلى أن النصائح تشمل المغامرة حتى تكون الإجازة مليئة بالأنشطة المختلفة والجديدة، مع الحرص على التقاط الصور حتى يمكن النظر إليها بعد فترة من الزمن لاستعادة الذكريات الجميلة، مع الحرص على شراء الهدايا للمُقربين من أجل إدخال السرور على قلوبهم.وفق “أخبار 24”.