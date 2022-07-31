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جديد المحليات > طقس اليوم.. سحب رعدية مصحوبة بأتربة بالرياض والشرقية ومكة مع انخفاض طفيف في الحرارة
31/07/2022   7:04 ص

طقس اليوم.. سحب رعدية مصحوبة بأتربة بالرياض والشرقية ومكة مع انخفاض طفيف في الحرارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وقال التقرير إن التوقعات تشير إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وعسير وجازان.

ونوه إلى فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ستستمر على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وكذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن المملكة ستكون كالتالي: (42 درجة على مكة المكرمة، و44 درجة على المدينة المنورة، و38 درجة في الرياض والدمام، و39 درجة في جدة).

طقس اليوم.. سحب رعدية مصحوبة بأتربة بالرياض والشرقية ومكة مع انخفاض طفيف في الحرارة

جديد المحليات
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