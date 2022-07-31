رسميًا.. الفيحاء يعلن التعاقد مع البرازيلي باولينيو (فيديو)

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط المحترف البرازيلي باولينيو لوكاس ديباولا، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من نادي الشباب.
وقد جرت مراسم توقيع العقد بمقر معسكر الفريق الإعدادي بجمهورية النمسا وبحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، ومدير الفريق الأستاذ محمد الهندي.
وأنهى فريق الفيحاء مشواره الموسم الماضي بدوري المحترفين محتلا المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بالإضافة لفوزه بلقب كأس الملك.
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من ريو دي جانيرو ، إلى الصحافة ، إلى #الفيحاء #مع_الفيحاء pic.twitter.com/vAhBVBrpHe
— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) July 30, 2022
وفق “أخبار 24”.