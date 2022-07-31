نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رسميًا.. الفيحاء يعلن التعاقد مع البرازيلي باولينيو (فيديو)
31/07/2022   7:02 ص

رسميًا.. الفيحاء يعلن التعاقد مع البرازيلي باولينيو (فيديو)

+ = -
742

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط المحترف البرازيلي باولينيو لوكاس ديباولا، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من نادي الشباب.

وقد جرت مراسم توقيع العقد بمقر معسكر الفريق الإعدادي بجمهورية النمسا وبحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، ومدير الفريق الأستاذ محمد الهندي.

وأنهى فريق الفيحاء مشواره الموسم الماضي بدوري المحترفين محتلا المركز التاسع برصيد 35 نقطة، بالإضافة لفوزه بلقب كأس الملك.

وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الفيحاء يعلن التعاقد مع البرازيلي باولينيو (فيديو)

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221085.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.