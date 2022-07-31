بالصور.. مورينو يركز على رفع معدل اللياقة للاعبي الشباب

خاض لاعبو الشباب، مساء اليوم السبت، تدريباتهم اليومية خلال معكسر الفريق بإسبانيا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.
وبدأ مران الشباب بتدريبات الإحماء، قبل أن يقود مدرب الفريق فيسينتي مورينو، مرانا ركز خلاله على رفع معدل اللياقة للاعبي فريقه.
وقبل أيام، فاز فريق الشباب بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره الإسباني لاس بالماس. وفق “أخبار 24”.
وسجل ثنائية الشباب في مرمى لاس بالماس كل من هتان باهبري وخالد الغامدي.
إحماء ولياقة 🔝
معسكر #الشباب_برعاية_المزيني pic.twitter.com/RJt03LXSFx
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 30, 2022