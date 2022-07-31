نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالصور.. مورينو يركز على رفع معدل اللياقة للاعبي الشباب
31/07/2022   7:02 ص

بالصور.. مورينو يركز على رفع معدل اللياقة للاعبي الشباب

+ = -
755

خاض لاعبو الشباب، مساء اليوم السبت، تدريباتهم اليومية خلال معكسر الفريق بإسبانيا، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وبدأ مران الشباب بتدريبات الإحماء، قبل أن يقود مدرب الفريق فيسينتي مورينو، مرانا ركز خلاله على رفع معدل اللياقة للاعبي فريقه.

وقبل أيام، فاز فريق الشباب بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره الإسباني لاس بالماس. وفق “أخبار 24”.

وسجل ثنائية الشباب في مرمى لاس بالماس كل من هتان باهبري وخالد الغامدي.

بالصور.. مورينو يركز على رفع معدل اللياقة للاعبي الشباب

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221088.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.