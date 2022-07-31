نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الظفرة الإماراتي يعلن تعاقده مع “تي فريدي” قادمًا من أبها
31/07/2022   7:03 ص

الظفرة الإماراتي يعلن تعاقده مع “تي فريدي” قادمًا من أبها

+ = -
898

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، مساء السبت، التعاقد مع المهاجم ميشيل تي فريدي، قادمًا من فريق أبها، استعدادًا للموسم المقبل.

وفي وقت سابق، قررت إدارة نادي أبها عدم تجديد تعاقده مع المحترف الهولندي ميتشيل تي فريدي.

وتعكف إدارة نادي أبها، على دراسة بعض ملفات اللاعبين الأجانب؛ للتعاقد مع أحدهم بدلاً من تي فريدي.

يُذكر أن نادي أبها قد تعاقد في مطلع الموسم الماضي مع تي فريدي لمدة موسم مع شرط أفضلية التجديد موسمًا آخر، وهو الذي لم يفعّل بعد نهاية الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

الظفرة الإماراتي يعلن تعاقده مع “تي فريدي” قادمًا من أبها

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221087.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.