الظفرة الإماراتي يعلن تعاقده مع “تي فريدي” قادمًا من أبها

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، مساء السبت، التعاقد مع المهاجم ميشيل تي فريدي، قادمًا من فريق أبها، استعدادًا للموسم المقبل.
وفي وقت سابق، قررت إدارة نادي أبها عدم تجديد تعاقده مع المحترف الهولندي ميتشيل تي فريدي.
وتعكف إدارة نادي أبها، على دراسة بعض ملفات اللاعبين الأجانب؛ للتعاقد مع أحدهم بدلاً من تي فريدي.
يُذكر أن نادي أبها قد تعاقد في مطلع الموسم الماضي مع تي فريدي لمدة موسم مع شرط أفضلية التجديد موسمًا آخر، وهو الذي لم يفعّل بعد نهاية الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.