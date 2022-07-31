مران الهلال: المعيوف يشارك.. والمالكي يستخدم الكرة.. والشهراني يواصل التأهيل (صور)

خاض فريق الهلال اليوم السبت، مرانا على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة صباح اليوم على الجوانب اللياقية، وفرض الجهاز الفني تدريبات قدرة التحمل والجري بسرعات مختلفة.
وفرض مدرب الهلال دياز خلال مران الفترة المسائية تدريبات فنية على جزء من الملعب.
وشارك حارس الهلال عبدالله المعيوف في تدريبات الفريق الجماعية، كما أدى عبدالإله المالكي مرانا لياقيا باستخدام الكرة، فيما واصل ياسر الشهراني برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يؤدي لاعبو الهلال غداً الأحد تدريبات على فترتين صباحية ومسائية ضمن معسكره الإعدادي في برمنغهام استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.
📋 بحصتين صباحية ومسائية.. نواصل التحضير 💪🏼💙#كبير_آسيا_في_برمنغهام pic.twitter.com/98aUGzIzem
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 30, 2022