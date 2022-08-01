نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لتطوير القطاع الترفيهي.. توقيع مذكرة تفاهم بين “الترفيه” ومحمية الملك سلمان
01/08/2022   10:49 م

لتطوير القطاع الترفيهي.. توقيع مذكرة تفاهم بين “الترفيه” ومحمية الملك سلمان

+ = -
365

وقّعت الهيئة العامة للترفيه، وهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل بينهما، وتوحيد الجهود الرامية إلى تنمية اقتصادية ووطنية بين قطاعي الترفيه والمحميات.

وتهدف المذكرة إلى تأسيس أطر التفاهم والتعاون بين الهيئتين، في المجالات ذات الاختصاص التكاملي، وتشمل مجالات التعاون التنسيق عند التخطيط لتنفيذ مشاريع ترفيهية داخل حدود المحمية، والمساهمة في تسريع إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح لكافة الأنشطة الترفيهية التي تقام في المحمية.

كما تشمل: بحث الفرص الاستثمارية بين الطرفين في الأنشطة داخل المحمية، والتعاون في الأنشطة والتقارير والأخبار الإعلامية، التي تتضمن أي نشاط مشترك ناتج عن المذكرة، وبحث فرص الدعم والرعاية للأنشطة الترفيهية، والتعاون في التنمية الاقتصادية من خلال الفرص الوظيفية للمجتمع المحلي في نطاق المحمية. وفق “أخبار 24”.

وتمكّن المذكرة مراقبي هيئة الترفيه من إجراء زيارات ميدانية، في حال وجود أنشطة أو فعاليات ترفيهية في محمية الملك سلمان، كما تسهل وتنظم زيارات الباحثين والاستشاريين لمقرات الطرفين، إضافة إلى إتاحة التعاون لخلق فرص مشتركة تخدم توجهات واختصاصات كل منهما، بما فيها الإبلاغ عن المخالفات ورصدها وآلية التعامل معها.

لتطوير القطاع الترفيهي.. توقيع مذكرة تفاهم بين “الترفيه” ومحمية الملك سلمان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221294.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.