“الأولمبي الآسيوي” يرحب بطلب المملكة استضافة دورة الألعاب الشتوية 2029 في تروجينا بنيوم

رحب المجلس الأولمبي الآسيوي ومقره دولة الكويت اليوم (الخميس) بالطلب الرسمي الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية والبارالمبية لاستضافة المملكة فعاليات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في مدينة تروجينا بنيوم عام 2029م.
وقال المجلس إن اجتماع جمعيته العمومية المقرر أن تستضيفه كمبوديا في 4 أكتوبر المقبل سيتخذ قرار استضافة المملكة فعاليات الدورة التي انطلقت نسختها الأولى في اليابان عام 1986، وتعد الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية.
وأكد السعي إلى الترويج لرياضات الألعاب الشتوية في الدول التي لا يوجد بها موسم ثلجي تقليدي، مبينا أن استضافة المدينة التي تتميز بهندسة معمارية فريدة ومبتكرة “ستوفر تجربة فريدة من نوعها في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط”.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن مدينة تروجينا يتم تطويرها كوجهة للرياضات الشتوية، وتعد مكاناً تتعايش فيه المناظر الطبيعية في تناغم مع المواقع السياحية.