كورونا في المملكة.. الحالات الحرجة تواصل الانخفاض وتراجع الوفيات وارتفاع طفيف في الإصابات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة وحالات التعافي المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل انخفاض في الحالات الحرجة والوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 147 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 20 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 811034 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض ملحوظ الحالات الحرجة؛ حيث غادرت حالة وحيدة غرف العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 104 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 227 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 797447 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى انخفاض حالات الوفيات، حيث تم تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس إلى 9261 حالة وفاة.