“أمانة مكة” تمدد فترة استقبال طلبات المواطنين المنقولين إلى مخطط ولي العهد

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، تمديد فترة استقبال طلبات حصر بيانات الأراضي الممنوحة للمواطنين الذين تم نقلهم من مخططات ولي العهد 9 للأجزاء (د، هـ، و، ز، ح، ي) إلى مخطط ولي العهد 9 (ح) المعدل.
وأوضحت الأمانة، اليوم (الأحد)، أنه إشارة إلى الإجراءات المتبعة لمعالجة الأراضي الممنوحة للمواطنين، فإنها تعلن تمديد فترة استقبال الطلبات حتى مطلع ربيع الأول.
وأكدت على جميع الممنوحين ضمن المخططات المذكورة الدخول على الرابط واستكمال البيانات والمعلومات مع ضرورة إرفاق المواطنين المستندات الخاصة بذلك لحصرهم. وفق “أخبار 24”.