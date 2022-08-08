أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الاثنين)، عن إطلاق برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني الذي يعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تنمية وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وتوطين تقنيات الأمن السيبراني والمحتوى التدريبي في المجال، وتحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في مجال الأمن السيبراني بالمملكة.
وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن في مرحلته الأولى عدداً من المبادرات أبرزها: تدريب منسوبي الجهات الوطنية، ومسرعة أعمال الأمن السيبراني الرامية إلى تحفيز منظومة الصناعة المحلية، وتشجيع تطوير منتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الهيئة أن المشروع يتضمن إطلاق النسخة الثانية من تحدي الأمن السيبراني، وتقديم برامج نوعية لمسؤولي الأمن السيبراني، بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية، وتنفيذ مجموعة من التمارين السيبرانية التي تضم بيئة افتراضية تحاكي أنواعاً مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية، وتسهم في معرفة كيفية التعامل معها وإدارتها.
وبينت أن البرنامج يرتكز على 6 مسارات رئيسية هي: “الابتكار وريادة الأعمال، المسؤولون عن الأمن السيبراني، خبراء الأمن السيبراني، برامج حديثي التخرج، المدربون في مجالات الأمن السيبراني، المختصون في جهات التحقيق والجهات القضائية”.
ويستهدف في مرحلته الأولى زيادة عدد الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني من خلال دعم وتأسيس أكثر من 60 شركة وطنية في المجال.