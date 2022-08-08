“الحج” تدعو المعتمرين للتحقق من وجود عقد موثّق بالخدمات التي سيحصلون عليها

دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين من داخل المملكة إلى التأكد من وجود عقد موثّق بالخدمات التي سيحصلون عليها من خلال الشركات المنظمة الرحلات.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يتأكد المعتمر من أنه يحصل على الخدمات من خلال شركات مرخصة لتنظيم الرحلات، بجانب التأكد من تفاصيل الخدمات من سكن ونقل وخلافه، ومواعيدها.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة جندت مع انطلاق موسم العمرة لهذا العام إجراءاتها الإلكترونية وبرامجها التقنية كافة لخدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم لأداء المناسك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفق “أخبار 24”.