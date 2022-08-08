وزير “الموارد البشرية”: 80% نسبة الارتباط الوظيفي بالقطاع العام في 2021

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي؛ وذلك ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام 2021، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.
وقال، خلال كلمته في الحفل: “نسعى في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن نكون على قدر المسؤولية والثقة التي شرفتنا بها قيادتنا الرشيدة؛ وذلك من خلال ترجمة توجيهات ولاة الأمر في السعي الدؤوب لامتلاك مقومات تطوير الحاضر، واستشراف المستقبل؛ بما يحقق معايير التنمية على جميع المستويات والصُّعد”.
وأوضح أن بيئة العمل تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحفيز ورفع إنتاجية العامل في القطاعين العام والخاص، ومن أهم أدوات قياس مستوى بيئة العمل، كما تعد أداة قياس الارتباط الوظيفي التي اعتُمدت كأحد مؤشرات المستوى الثالث في رؤية المملكة الطموحة 2030.
وحول البرنامج، أكد الراجحي أن مستهدف الارتباط الوظيفي لعام 2021 للقطاع العام كان 74 %، وقد تخطت نتيجة القياس المستهدف لتصل إلى 80%، داعياً الجهات التي لم يتسنَّ لها الدخول في البرنامج للانضمام إلى دورة قياس العام الحالي 2022. وفق “أخبار 24”.
وحصلت كلٌّ من وزارات: الرياضة، والتجارة، والنقل، والخدمات اللوجستية على المراتب الأُولى بالتوالي في قياس الارتباط الوظيفي لفئة الوزارات، بينما حقق كلٌّ من: برنامج التحول الوطني، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المراتب الأولى في فئة المؤسسات والمجالس والهيئات العامة، متجاوزين نسبة الـ 90%.
وعلى مستوى فئة الجهات التعليمية والتدريبية، حصل كلٌّ من: معهد الإدارة العامة، وجامعة المجمعة، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة على معدلات الارتباط الأعلى، فيما حقق معهد الإدارة العامة نسبة ارتباط تجاوزت 98%، وهي الأعلى منذ انطلاق البرنامج.