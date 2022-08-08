نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق
08/08/2022   10:41 م

“الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

+ = -
755

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الاثنين) وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت أن مناطق: عسير، والباحة، ونجران، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضافت أن التأثير سيشمل: الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، والقصيم، ويمتد إلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف بأمطار متوسطة إلى غزيرة. وفق “أخبار 24”.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، ضرورة توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.

“الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885222282.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.