“الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الاثنين) وحتى يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت أن مناطق: عسير، والباحة، ونجران، وجازان، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأضافت أن التأثير سيشمل: الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، والقصيم، ويمتد إلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف بأمطار متوسطة إلى غزيرة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، ضرورة توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول.