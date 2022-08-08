“التأمينات” تصدر أولى نشراتها حول الالتزام والوقاية التأمينية

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نشرة الالتزام والوقاية التأمينية في شهر يوليو الماضي التي تعد أولى نشراتها في هذا الصدد.
وأوضحت المؤسسة أن عدد زيارات الالتزام التأميني تجاوز 4.7 ألف زيارة، كما بلغ عدد الزيارات التوعوية أكثر من 190 زيارة، فيما تجاوز عدد اللقاءات والورش الميدانية أكثر من 45 لقاءً وورشة.
وتهدف الزيارات للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومتابعة التزام المنشآت بتسجيل المشتركين واستبعادهم حال انتهاء العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى مراقبة الأجور المداخلة للمشتركين، ومدى التزام المنشآت باللوائح والأنظمة التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والمشترك. وفق “أخبار 24”.
وأعادت التأمينات التذكير بضرورة تسجيل المشترك السعودي في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول لمباشرة العمل، وبحد أقصى نهاية شهر الالتحاق، كما ينبغي تحديد طبيعة المخاطر في بيئة العمل والتقيد بأدوات الوقاية الشخصية للعاملين بها.