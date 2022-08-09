طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بأتربة بمكة والمدينة وتبوك وغبار معيق للرؤية بالرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك تكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.
وأضاف أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، يتوقع أن تنشط على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (41 درجة في مكة المكرمة، و44 درجة في المدينة المنورة، و46 درجة في الرياض، و47 درجة في الدمام، و38 درجة في جدة).