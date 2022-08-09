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جديد المحليات > “الهلال الأحمر” ينصح بالابتعاد عن تلك الأخطاء خلال إسعاف الشخص المُصاب بحروق
09/08/2022   8:22 ص

“الهلال الأحمر” ينصح بالابتعاد عن تلك الأخطاء خلال إسعاف الشخص المُصاب بحروق

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أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أبرز الأخطاء الإسعافية التي قد يتم اتباعها عند التعامل مع الشخص المُصاب بحروق عند إسعافه.

وبيّنت الهيئة، أن أبرز تلك الأخطاء هي وضع معجون أسنان أو قطن طبي أو أي مواد أخرى على المناطق المحروقة، مشيرةً إلى أنه يُفضل في الحروق استخدام الماء الفاتر أو كمادات ترطب بالماء أو كمادات ترطب بالماء الفاتر وذلك حسب موقع الإصابة.

ونوهت إلى أهمية تغطية الجسم برداء جاف ونظيف للحفاظ على درجة حرارة الشخص المُصاب، مع عدم محاولة فتح الفقاعات في حال وجودها، إلى جانب التوجه للمستشفى في حال كانت الحروق عميقة. وفق “أخبار 24”.

الحروق

“الهلال الأحمر” ينصح بالابتعاد عن تلك الأخطاء خلال إسعاف الشخص المُصاب بحروق

جديد المحليات
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