“تعليم الباحة” يطلق أول معسكر كشفي للفتيات على مستوى المملكة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة فعاليات المعسكر الكشفي الأول للفتيات 1444هـ، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة، الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز .
ودشنت فعاليات المعسكر في مقر بيت الطالب بمشاركة أكثر من 90 طالبة وقائدة كشفية يمثلون 9 إدارات تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة، فيما اشتمل المعسكر على مخيمات ومعسكرات كشفية وأنشطة رياضية وورش متعلقة بالهوايات المهنية والفنية.
من جانبها، أكدت مديرة عام النشاط بوزارة التعليم، أيمان الفريدي، أهمية فتح المجال لجميع الفتيات الراغبات في المشاركة في الأنشطة الكشفية، مشيرة إلى أن الكشافة هي مؤسسة تربوية تكمل ما تقوم به المدارس نحو إعداد الفتاة السعودية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتدريبها على الانضباط والعمل الجماعي.
#فيديو | انطلاق #المعسكر_الكشفي_الأول_للفتيات المقام في #تعليم_الباحة pic.twitter.com/fkWsjXnuIP
— إدارة تعليم الباحة (@MOE_BHH) August 8, 2022
وفق “أخبار 24”.