نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسة لتوحيد مرجعية تشريعات إصدار الضرائب والرسوم
10/08/2022   3:08 م

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسة لتوحيد مرجعية تشريعات إصدار الضرائب والرسوم

+ = -
586

ناقش منتدى الرياض الاقتصادي، دراسة “توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار”.

وجاءت مناقشة تلك الدراسة في الحلقة الثالثة للمنتدى التي عقدت مؤخرًا، كإحدى دراسات المنتدى في دورته العاشرة التي ستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 14 – 16 نوفمبر القادم.

وأبان رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، أهمية هذه الدراسة في تحديد أنواع الرسوم والضرائب وقيمها وعدم ازدواجية بعضها، وإمكانية توحيد مرجعية فرضها، مشيراً إلى أهمية معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الرسوم والضرائب. وفق “أخبار 24”.

من جهته، أوضح رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للدراسة الدكتور محمد آل عباس، أن الدراسة هدفت بصورة رئيسية للتعرف على مفاهيم الرسوم والضرائب ومرجعية إصدارها وقنوات تحصيلها، وتحليل أهم التجارب العالمية، وتحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها.

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسة لتوحيد مرجعية تشريعات إصدار الضرائب والرسوم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885222480.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.