منتدى الرياض الاقتصادي يناقش دراسة لتوحيد مرجعية تشريعات إصدار الضرائب والرسوم

ناقش منتدى الرياض الاقتصادي، دراسة “توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار”.
وجاءت مناقشة تلك الدراسة في الحلقة الثالثة للمنتدى التي عقدت مؤخرًا، كإحدى دراسات المنتدى في دورته العاشرة التي ستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 14 – 16 نوفمبر القادم.
وأبان رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، أهمية هذه الدراسة في تحديد أنواع الرسوم والضرائب وقيمها وعدم ازدواجية بعضها، وإمكانية توحيد مرجعية فرضها، مشيراً إلى أهمية معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الرسوم والضرائب. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للدراسة الدكتور محمد آل عباس، أن الدراسة هدفت بصورة رئيسية للتعرف على مفاهيم الرسوم والضرائب ومرجعية إصدارها وقنوات تحصيلها، وتحليل أهم التجارب العالمية، وتحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها.
#فيديو 🎥 | جانب من أعمال حلقة النقاش الثالثة لدراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار.
#منتدى_الرياض_الاقتصادي pic.twitter.com/KSdEApy2EU
— منتدى الرياض الاقتصادي (@RiyadhEF1) August 10, 2022