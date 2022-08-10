أمير القصيم يوجه بإطلاق كرنفال بريدة للتمور اعتباراً من العام القادم

وجه أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بإطلاق كرنفال بريدة للتمور، اعتباراً من العام القادم.
وعزا الأمير قرارا بأن ما يشهده مهرجان التمور ببريدة من فعاليات وزخم كبير خاصةً على مستوى البرامج والزيارات الإقليمية والدولية والتوسع في حجم الأنشطة أكبر من مسمى مهرجان.
وانطلق مهرجان بريدة للتمور مطلع الشهر الجاري، ويستمر لمدة 30 يومًا، متضمنًا منظومة متكاملة من الفعاليات والخدمات والبرامج المصاحبة. وفق “أخبار 24”.
والمهرجان يعد أحد أشهر مهرجان للتمور على مستوى المملكة، وقد تجاوزت مبيعاته مليار ريال العام الماضي عندما استمر 36 يومًا. وحقق إيرادات تجاوزت 62 مليون ريال في أول أسبوع من انطلاقته هذا العام.