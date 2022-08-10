“أسواق العثيم” تبيع أرضاً بيضاء في المدينة بـ211 مليونًا بأرباح تناهز 108 ملايين ريال

وافق مجلس إدارة شركة “أسواق عبدالله العثيم”، على بيع أرض مملوكة للشركة في المدينة المنورة بقيمة قدرها 211.33 مليون ريال، متوقعة أن تحقق بذلك أرباحا رأسمالية قدرها 107.9 مليون ريال.
ولفتت الشركة إلى أن القيمة الدفترية للأرض محل البيع تبلغ 100.7 مليون ريال، مضيفة أن إتمام صفقة بيعها لشركة “عبد الله العثيم للاستثمار” سيكون خلال 90 يوما من تاريخ صدور موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
وأبانت أن الأطراف ذوي العلاقة في الصفقة هم رئيس مجلس الإدارة عبد الله صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الله العثيم، متعهدة بتوزيع الفائض عن احتياج الشركة من هذه المتحصلات كأرباح نقدية على المساهمين. وفق “أخبار 24”.