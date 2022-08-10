نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “أسواق العثيم” تبيع أرضاً بيضاء في المدينة بـ211 مليونًا بأرباح تناهز 108 ملايين ريال
10/08/2022   3:10 م

“أسواق العثيم” تبيع أرضاً بيضاء في المدينة بـ211 مليونًا بأرباح تناهز 108 ملايين ريال

+ = -
716

وافق مجلس إدارة شركة “أسواق عبدالله العثيم”، على بيع أرض مملوكة للشركة في المدينة المنورة بقيمة قدرها 211.33 مليون ريال، متوقعة أن تحقق بذلك أرباحا رأسمالية قدرها 107.9 مليون ريال.

ولفتت الشركة إلى أن القيمة الدفترية للأرض محل البيع تبلغ 100.7 مليون ريال، مضيفة أن إتمام صفقة بيعها لشركة “عبد الله العثيم للاستثمار” سيكون خلال 90 يوما من تاريخ صدور موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

وأبانت أن الأطراف ذوي العلاقة في الصفقة هم رئيس مجلس الإدارة عبد الله صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة عبد العزيز عبد الله العثيم، متعهدة بتوزيع الفائض عن احتياج الشركة من هذه المتحصلات كأرباح نقدية على المساهمين. وفق “أخبار 24”.

“أسواق العثيم” تبيع أرضاً بيضاء في المدينة بـ211 مليونًا بأرباح تناهز 108 ملايين ريال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885222488.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.