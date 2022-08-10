“التدريب التقني” تتيح القبول المباشر بالكليات بدءًا من الأحد المقبل

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم (الأربعاء)، أنها ستتيح القبول المباشر بالكليات التقنية اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وأكدت أن الترشيح والمفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات سيتم وفق التنظيمات المعتمدة، لافتة إلى أن إعلان القبول سيكون عبر الكليات التقنية التي لديها مقاعد شاغرة وليس لديها قوائم احتياط.
كما أعلنت الخط الزمني لأعمال الفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ، موضحة المواعيد التي سيتاح فيها تقديم طلبات تغيير التخصص، وإعادة القيد، والانسحاب الفصلي، وعمليات التخريج وخلافه.
وفق “أخبار 24”.