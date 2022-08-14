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جديد المحليات > متحدث “الأرصاد”: المملكة لن تتأثر بالمنخفض الجوي لدولة الإمارات
14/08/2022   7:00 ص

متحدث “الأرصاد”: المملكة لن تتأثر بالمنخفض الجوي لدولة الإمارات

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أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، مدى إمكانية تأثر الأجواء في المملكة بالمنخفض الجوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال القحطاني لـ”أخبار 24″، إن المملكة لن تتأثر بشكل مباشر بالمنخفض الجوي الذي من المتوقع أن تتأثر به دولة الإمارات نهاية الأسبوع الجاري.

هذا وقد أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، جاهزية واستعداد جميع الجهات المعنية بقيادة وزارة الداخلية، ومشاركة المركز الوطني للأرصاد والقيادات الشرطية المحلية، للتعامل مع المنخفض الجوي.

وأكدت الهيئة أن جميع الجهات المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية، كل ضمن اختصاصه، والتأكد من جاهزية خطط استمرارية الأعمال لجميع الجهات الحيوية وتفعيلها بعد تقييم الظروف المحيطة في المناطق المتوقع أن تتأثر بالمنخفض، بالإضافة إلى التقييم الميداني لبعض المناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض من قبل الفرق المختصة.

متحدث “الأرصاد”: المملكة لن تتأثر بالمنخفض الجوي لدولة الإمارات

جديد المحليات
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