نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة (فيديو وصور)

يابة تشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بغسل الكعبة المشرفة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ووصل ولي العهد إلى المسجد الحرام برفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وكان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس.
وطاف الأمير محمد بالبيت العتيق فور وصوله ثم أدى ركعتي الطواف، وبعدها توجه إلى داخل الكعبة المشرفة حيث تشرف بغسلها ثم أدى ركعتي السنة. وفق “أخبار 24”.
وشارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة كل من محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء وهم الشيخ صالح بن حميد، والشيخ عبدالله المطلق، والشيخ سعد الشثري، والشيخ بندر بليلة، وسدنة بيت الله الحرام.
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نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين سمو #ولي_العهد يتشرف بغسل #الكعبة_المشرفة.#واس pic.twitter.com/pzESaYwMyS
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 16, 2022