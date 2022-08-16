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رياضة > الفتح يكسب ودية شختار دونيسك بثلاثية
16/08/2022   6:54 ص

الفتح يكسب ودية شختار دونيسك بثلاثية

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على شختار دونيسك الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما ضمن المعسكر الذي يقيمه النموذجي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا استعداداً للموسم المقبل.

وقدم الفريقان مباراة قوية في الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل 1/1 حيث تقدم شختار بالهدف الأول في الدقيقة 29، قبل أن يحرز كرستيان كويفا التعادل للفتح في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني تواصل الأداء بين الطرفين دون تغيير في النتيجة، وتزداد وتيرة الهجوم الفتحاوي في الخمس دقائق الأخيرة لينجح فهد الحربي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87.وفق “أخبار 24”.

وقبل صافرة النهاية وتحديداً في الدقيقة 90 سجل المحترف الجديد اليكس فاليرا الهدف الثالث الذي انتهت عليه المباراة.

وكان رديفا الفريقان تواجها في الفترة الصباحية وانتهت المباراة بفوز الفريق الأوكراني بخمسة أهداف.

الفتح يكسب ودية شختار دونيسك بثلاثية

رياضة
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