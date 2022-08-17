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جديد المحليات > “سعود الطبية”: تناول الكافيين أثناء الرضاعة يضر بصحة الرضيع وهذه البدائل الصحية
17/08/2022   6:56 ص

“سعود الطبية”: تناول الكافيين أثناء الرضاعة يضر بصحة الرضيع وهذه البدائل الصحية

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن الإفراط في تناول الكافيين أثناء الرضاعة يضر بصحة الرضيع، مشددة على ضرورة ألا تستهلك المُرضع أكثر من 300 ملغم من الكافيين باليوم.

وبيّنت المدينة أن مادة الكافيين تتواجد في مشروبات الطاقة بكمية تتراوح بين (80 – 160 ملغم)، والمشروبات الغازية (40 ملغم)، والشوكولاتة (10 – 25 ملغم)، والقهوة والشاي (100 – 140 ملغم).

واستعرضت بدائل صحية لمشروبات خالية من الكافيين مثل، شاي الأعشاب (ينسون – بابونج – نعناع)، والمياه المعدنية، والقهوة والشاي الخالية من الكافيين، وكذلك العصائر الطبيعية بشرط ألا يتعدى 1 كوب يومياً بمقدار 150 مل.

 الكافيين والرضاعة

وفق “أخبار 24”.

“سعود الطبية”: تناول الكافيين أثناء الرضاعة يضر بصحة الرضيع وهذه البدائل الصحية

جديد المحليات
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