نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 10 جامعات عربية بتصنيف “كيو إس” لعام 2022
17/08/2022   1:38 م

3 جامعات سعودية ضمن أفضل 10 جامعات عربية بتصنيف “كيو إس” لعام 2022

+ = -
859

تصدرت 3 جامعات سعودية تصنيفات جامعة كيو إس “QS” لأفضل 10 جامعات في المنطقة العربية لعام 2022.

وحصدت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الأولى بالقائمة التي ضمت أكثر من 180 جامعة عربية، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي حصدت المرتبة الثالثة، بينما نالت جامعة الملك سعود المرتبة السادسة في تصنيف هذا العام.

من جهة أخرى، كشفت “جامعة كيو إس” عن تصنيفها لأفضل الجامعات العالمية لعام 2023، إذ تصدر التصنيف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تليها جامعة كامبريدج البريطانية.

وجاءت جامعات ستانفورد الأمريكية، وأكسفورد البريطانية، وهارفارد الأمريكية، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الأمريكية ضمن أفضل 10 جامعات بالتصنيف الذي شمل ما يقرب من 1500 مؤسسة من جميع أنحاء العالم تم تصنيفها وفقا لمعايير مختلفة من السمعة الأكاديمية إلى عدد الطلاب الدوليين المسجلين.  وفق “أخبار 24”.

3 جامعات سعودية ضمن أفضل 10 جامعات عربية بتصنيف “كيو إس” لعام 2022

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223458.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.