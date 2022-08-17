3 جامعات سعودية ضمن أفضل 10 جامعات عربية بتصنيف “كيو إس” لعام 2022

تصدرت 3 جامعات سعودية تصنيفات جامعة كيو إس “QS” لأفضل 10 جامعات في المنطقة العربية لعام 2022.
وحصدت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الأولى بالقائمة التي ضمت أكثر من 180 جامعة عربية، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي حصدت المرتبة الثالثة، بينما نالت جامعة الملك سعود المرتبة السادسة في تصنيف هذا العام.
من جهة أخرى، كشفت “جامعة كيو إس” عن تصنيفها لأفضل الجامعات العالمية لعام 2023، إذ تصدر التصنيف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تليها جامعة كامبريدج البريطانية.
وجاءت جامعات ستانفورد الأمريكية، وأكسفورد البريطانية، وهارفارد الأمريكية، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الأمريكية ضمن أفضل 10 جامعات بالتصنيف الذي شمل ما يقرب من 1500 مؤسسة من جميع أنحاء العالم تم تصنيفها وفقا لمعايير مختلفة من السمعة الأكاديمية إلى عدد الطلاب الدوليين المسجلين. وفق “أخبار 24”.