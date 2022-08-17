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جديد المحليات > “النقل”: إنهاء 98% من آخر مراحل مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض الدمام السريع
17/08/2022   3:26 م

“النقل”: إنهاء 98% من آخر مراحل مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض الدمام السريع

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إنهاء ثلاث مراحل من المشروع من أصل أربع مراحل جارٍ تنفيذها بمشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع.

وأكدت إنهاء المراحل الأولى والثانية والرابعة من المشروع بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 98%.

ولفتت إلى اللمشروع البالغ طوله 100 كم، وبحارتين في كل اتجاه سيسهم في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية، وتحويل مسار الشاحنات الداخلة إلى مدينة الرياض، وتسهيل نقل البضائع. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن المشروع سيسهم أيضا في الإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية.

“النقل”: إنهاء 98% من آخر مراحل مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض الدمام السريع

جديد المحليات
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