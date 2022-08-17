نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الرئيس الأوزبكي يصل اليوم إلى المملكة.. وتوقيع اتفاقيات بين البلدين بـ45 مليار ريال
17/08/2022   3:26 م

الرئيس الأوزبكي يصل اليوم إلى المملكة.. وتوقيع اتفاقيات بين البلدين بـ45 مليار ريال

+ = -
677

يصل الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرضيائيف، اليوم (الأربعاء) في زيارة رسمية إلى المملكة لمدة يومين.

وجاءت هذه الزيارة الرسمية لرئيس أوزبكستان تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن المملكة وقعت اليوم مع أوزبكستان 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال في مجال الاستثمار بقطاعات مهمة مثل الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والطيران والسياحة والتطوير العقاري والزراعة والأغذية والصناعات الدوائية.

وفق “أخبار 24”.

الرئيس الأوزبكي يصل اليوم إلى المملكة.. وتوقيع اتفاقيات بين البلدين بـ45 مليار ريال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885223477.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.