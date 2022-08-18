بعد 15 عامًا من فصلهما.. “الربيعة” يلتقي التوأم السيامي العماني “صفا ومروة”

التقى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض، التوأم السيامي العُماني صفا ومروة محمد بن ناصر الجرداني ووالديهما، بعد 15 عامًا من فصلهما.
وكان الدكتور عبدالله الربيعة قد أجري للتوأم عملية جراحية ناجحة لفصل الالتصاقات في الجمجمة وغشاء الدماغ وأوردة متداخلة، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني بالرياض عام 2007م.
وأكد الدكتور الربيعة خلال لقائه التوأم أمس (الأربعاء)، أن المملكة أصبحت متخصصة في إجراء العمليات الجراحية المعقدة وذلك لما تملكه من إمكانات بشرية وتقنية متقدمة جعلتها مقصداً لكل من يرغب في العلاج سواء من داخل المملكة أو من خارجها.وفق “أخبار 24”.
وأعرب والدا التوأم العُماني عن العرفان والامتنان للمملكة حكومة وشعبًا على تسخير الجهود اللازمة لإجراء عملية فصل ابنتيهما وعلاجهما، مؤكدين أن هذه اللفتة الحانية كان لها عظيم الأثر على حياتهما.