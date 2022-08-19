“النيابة العامة” توجه باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية في واقعة تعنيف امرأة بحفر الباطن

وجهت النيابة العامة باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية فوراً في واقعة تعرض امرأة للتعنيف في محافظة حفر الباطن، وإحالة المجني عليها للمستشفى لإيقاع الكشف الطبي.
وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أمس (الخميس) أن التوجيه جاء بناءً على ما رُفع من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تعرض امرأة للتعنيف من قبل أحد أقاربها في محافظة حفر الباطن.
وأوضح المصدر أن النيابة تتابع كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقاً لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.