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جديد المحليات > “الجاذبية أكثر من ذي قبل”.. السفير الياباني يؤكد زيادة رغبة رجال الأعمال اليابانيين بعقد لقاءات في المملكة
19/08/2022   11:50 ص

“الجاذبية أكثر من ذي قبل”.. السفير الياباني يؤكد زيادة رغبة رجال الأعمال اليابانيين بعقد لقاءات في المملكة

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أشاد السفير الياباني في المملكة، فوميو إيواي، بأداء الأسواق في المملكة، مؤكدا أن عدد رجال الأعمال اليابانيين الذين يرغبون في عقد لقاءات مع السفارة في ازدياد.

وأوضح السفير “إيواي” أنه لاحظ خلال الآونة الأخيرة زيادة في عدد رجال الأعمال اليابانيين الذين يرغبون في عقد لقاءات معهم خلال زيارتهم إلى المملكة.

وأكد أن هذا قد يدل على أن الأسواق السعودية لها من الجاذبية أكثر مما كانت عليه من قبل، مضيفا أن هذا الشيء مرحب به.

وفق “أخبار 24”.

“الجاذبية أكثر من ذي قبل”.. السفير الياباني يؤكد زيادة رغبة رجال الأعمال اليابانيين بعقد لقاءات في المملكة

جديد المحليات
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