كيف تستثمر في نشاط شحن المركبات الكهربائية؟ وما الاشتراطات المطلوبة؟

أعلنت وزارة الطاقة، أن نشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة أصبح جاهزاً من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية.
وأوضحت الوزارة أن التنظيمات الجديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادًا متنوعًا مستدامًا، وبناء قطاعات جديدة قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة مع ضمان الجودة والكفاءة.
رحلة المستثمر لمزاولة النشاط
لكي يتمكن المستثمر من مزاولة نشاط تشغيل شواحن المركبات الكهربائية، يجب الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات المعتمدة لشواحن المركبات الكهربائية، وتقديم طلب إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، وحجز موعد لمعاينة الموقع للتأكد من الاشتراطات الفنية للشبكة الكهربائية، ثم اختيار مقاول مؤهل لتركيب شواحن المركبات الكهربائية، وإصدار رخصة البناء من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واختيار مكتب هندسي لعمل المخططات الفنية، وإصدار رخصة التشغيل، ومن ثم مزاولة نشاط تشغيل شواحن المركبات في الموقع.
فيما حددت بعض الجهات الاشتراطات المطلوبة من المستثمر لمزاولة نشاط تشغيل شواحن المركبات الكهربائية بالمملكة.
الاشتراطات الفنية ومواقع الشحن
اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تكون مواقع الشحن في الأماكن التي يترك فيها الأفراد سياراتهم لساعات طويلة كمواقف المسارح والفنادق والمجمعات التجارية، وكذلك الأماكن التي يترك فيها الأفراد لساعات طويلة، كمحطات القطارات، ومواقف المباني السكنية، ومحطات النقل الإقليمية، بالإضافة إلى الأماكن التي يترك فيها الأفراد لساعات قليلة، كجوانب الشوارع التجارية، ومحطات الوقود.
وأكدت على الالتزام بتطبيـق المعاييـر والمتطلبـات الفنيـة الصـادرة عن هيئـة تنظيم الكهرباء والإنتاج المـزدوج وخاصـة متطلبـات كـود التوزيـع السـعودي والإطار التنظيمـي لشــحن المركبــات الكهربائيــة، ومتطلبــات كــود البنــاء الســعودي.
وشددت على أهمية اعتمــاد كافــة أعمــال التصميــم والإشراف علــى تنفيــذ معــدات شــحن المركبـات الكهربائيـة التـي سـيتم إنشـاؤها مـن قبـل مكاتـب استشـارية مؤهلـة لـدى الـوزارة والمديريـة العامـة للدفـاع المدنـي.
إصدار السجل التجاري
أوضحت وزارة التجارة أن الحصول على الخدمة يكون من خلال الدخول على موقع وزارة التجارة واختيار تأسيس شركة، حيث يتم تحديد الأنشطة في أغراض الشركة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات، أولاها المجال العام وهو تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والمجال الخاص وهو بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها.
وأضافت أنه يتم تحديد نشاط البيع بالجملة والتجزئة لشواحن المركبات الكهربائية أو بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المخصصة وتحديد نشاط تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، مبينة أنه بعد ذلك يتم اختيار النشاط التجاري، ثم استكمال باقي بيانات إصدار السجل التجاري.
شهادة مطابقة شواحن المركبات الكهربائية
حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المواصفات المعتمدة لنشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة من خلال الحصول على شهادة مطابقة لشواحن المركبات الكهربائية وملحقاتها من هيئة المواصفات السعودية فقط للسماح بدخولها للمملكة وذلك وفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، والتحقق من مطابقة شواحن المركبات الكهربائية لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، إضافة إلى إخضاع شواحن المركبات الكهربائية لمواصفات فنية دقيقة لضمان تحقيق السلامة والجودة والكفاءة.وفق “أخبار 24”.
تركيب الشواحن وإيصال التيار الكهربائي
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الفريق عمل عن طريق مقدمي خدمة التوزيع الكهربائي على تنظيم آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، عن طريق التقدم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك من قبل مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن وإيصال التيار الكهربائي لها، من خلال الاختيار من قائمة المقاولين المؤهلين لدى مقدم خدمة التوزيع الكهربائي، وذلك لضمان تركيبها وفق آلية تُوفر السلامة للجميع.