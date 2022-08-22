زار القائم بالأعمال بسفارة المملكة في أنقرة المصابين جراء الحادث المروري، والمنومين بمستشفيات مدينة ريزا في شمال تركيا.
واطمأن القائم بالأعمال على حالتهم الصحية وتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.
وكانت سفارة المملكة في تركيا قد أصدرت بياناً في وقت سابق، أنها وقفت على الحـادث فور تبلغها بوقوعه، وذلك لتقديم كافة أشكال المساعدة للمواطنين والاطمئنان على حالتهم الصحية، وإنهاء كافة احتياجاتهم اللازمة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن عدد المواطنين المصابين في الحـادث 18 مواطناً، منهم 6 يتلقون الرعاية الصحية في المستشفى.