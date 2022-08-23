البنك المركزي يصرح لشركتين بتقديم خدمات المصرفية المفتوحة

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، منح تصريح لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، لتقديم خدمات المصرفية المفتوحة.
وبين البنك اسمي الشركتين وهما شركة لين تكنولوجيز السعودية لتقنية نظم المعلومات، وشركة تقنية الادخار والإنماء المالية.
وأضاف أن هاتين الشركتين تمثلان الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية “Regulatory Sandbox” لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها في الدفعات السابقة.
ولفت إلى أن إجمالي شركات التقنية المالية التي تم التصريح لها من قبل البنك المركزي بلغ 38 شركة، مؤكدًا أنه يعمل حالياً مع المشاركين في القطاع المالي من البنوك وشركات التقنية المالية على بناء وتجهيز منظومة متكاملة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن هذه الخطوة ستساهم في تشجيع المشاركين في القطاع المالي على البدء في التخطيط وابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة وفق ممارسات المصرفية المفتوحة.