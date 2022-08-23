“الغذاء والدواء” تحبط دخول 9 أطنان فواكه مجففة تحتوي على ألوان غير مسموح بها

ضبطت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، تسعة أطنان من الفواكه المجففة؛ لاحتوائها على ألوان غير مسموح بإضافتها، فضلاً عن مخالفتها اشتراطات البطاقة التغذوية.
وأوضحت الهيئة أنه تم الاشتباه في إرسالية منتجات غذائية لدى وصولها منفذ ميناء جدة الإسلامي، وبعد الكشف عليها وتفريغها من الحاوية، تبين عدم مطابقتها للائحة الفنية (SFDA.FD 2500: 2021).
وأشارت إلى أنه جرى ضبط ورفض المنتجات المخالفة قبل دخولها إلى السوق، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة، داعيةً للإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على الرقم الموحّد (19999). وفق “أخبار 24”.