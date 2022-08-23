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جديد الخرج > محافظ الخرج يلتقي مدير إسعاف الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة
23/08/2022   12:10 م

محافظ الخرج يلتقي مدير إسعاف الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة

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استقبل محافظ الخرج أ /مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/١/٢٥هـ بمكتبه بديوان المحافظة سعادة مدير مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي بالخرج أ/ عبدالله بن بادي العتيبي وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لمركز إسعاف الهلال الاحمر السعودي بالخرج ويرافقه المسعف / مهنا بن رمضان العنزي .

وقد هنأ المحافظ العتيبي ، على هذه الثقة متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

وبعد ذلك قدم مدير مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي بالخرج الشكر والتقدير لسعادة المحافظ على الاستقبال وتوجيهاته ، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة.

محافظ الخرج يلتقي مدير إسعاف الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة

جديد الخرج
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