محافظ الخرج يلتقي مدير إسعاف الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة

استقبل محافظ الخرج أ /مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/١/٢٥هـ بمكتبه بديوان المحافظة سعادة مدير مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي بالخرج أ/ عبدالله بن بادي العتيبي وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لمركز إسعاف الهلال الاحمر السعودي بالخرج ويرافقه المسعف / مهنا بن رمضان العنزي .
وقد هنأ المحافظ العتيبي ، على هذه الثقة متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.
وبعد ذلك قدم مدير مركز إسعاف الهلال الأحمر السعودي بالخرج الشكر والتقدير لسعادة المحافظ على الاستقبال وتوجيهاته ، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة.