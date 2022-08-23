مستجدات “كورونا”.. صفر وفيات وانخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، انخفاض الإصابات الجديدة بكورونا، والحالات الحرجة ونسب التعافي، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الإحصائيات، إلى انخفاض الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 88 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 24 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 812824 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن منحنى الحالات الحرجة انخفض بشكل ملحوظ، حيث خرجت 7 حالات من العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 62 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 96 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 799913 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة في حدود الأمس وهو 9280 حالة وفاة.