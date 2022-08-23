“هيئة الترفيه” تعلن انطلاق مهرجان “العودة إلى الرياض” لأول مرة في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق مهرجان العودة إلى الرياض، والذي سيقام لأول مرة في المملكة.
وأضافت أن المهرجان يعد الأكبر من نوعه في المملكة، كما سيقدم تجارب ترفيهية وتعليمية متنوعة خلال فترة إقامته.
يذكر أن فعاليات المهرجان ستستمر بجانب منطقة بوليفارد رياض سيتي حتى 9 سبتمبر المقبل.
لأول مرة .. مهرجان #العودة_إلى_الرياض
الأكبر من نوعه في المملكة 😍
يقدم تجارب ترفيهية وتعليمية متنوعة 💚
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— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) August 23, 2022
وفق “أخبار 24”.