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جديد المحليات > “هيئة الترفيه” تعلن انطلاق مهرجان “العودة إلى الرياض” لأول مرة في المملكة
23/08/2022   4:35 م

“هيئة الترفيه” تعلن انطلاق مهرجان “العودة إلى الرياض” لأول مرة في المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق مهرجان العودة إلى الرياض، والذي سيقام لأول مرة في المملكة.

وأضافت أن المهرجان يعد الأكبر من نوعه في المملكة، كما سيقدم تجارب ترفيهية وتعليمية متنوعة خلال فترة إقامته.

يذكر أن فعاليات المهرجان ستستمر بجانب منطقة بوليفارد رياض سيتي حتى 9 سبتمبر المقبل.

وفق “أخبار 24”.

“هيئة الترفيه” تعلن انطلاق مهرجان “العودة إلى الرياض” لأول مرة في المملكة

جديد المحليات
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