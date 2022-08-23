“الحياة الفطرية”: اكتمال تنظيم الصيد المطور لعام 2022 .. وقريبًا إعلان بداية موسم الصيد

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم (الثلاثاء)، اكتمال العمل على تنظيم الصيد المطور لعام 2022 في المملكة.
وأضاف أن التنظيم الجديد تضمن تحديث معايير وقوائم الصيد وأنواع الطيور المصيدة والحصص المسموح بها، على أن يتم إعلان السماح ببداية الصيد في الأيام المقبلة.
ونص التحديث على زيادة الأنواع والأعداد والحصص المسموح بها وتمديد فترة موسم الصيد من 4 إلى 5 أشهر، مؤكدًا أن التنظيم الجديد يراعي استدامة الصيد بالمملكة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقًا للوائح المنبثقة من نظام البيئة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن التنظيم يحصر موسم الصيد في فصل الهجرة الخريفية بعد موسم التكاثر، لتجنب فترة الهجرة الربيعية التي تعود فيها الطيور لمناطق تكاثرها، كما سُيسمح الصيد في فصل الشتاء للطيور الزائرة كونها من الطيور المفضلة للصيادين.