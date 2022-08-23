لأول مرة منذ إدراجها.. شركة “الدواء” توزع أرباحًا نقدية مرحلية على المساهمين

أعلن مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية، اليوم (الثلاثاء)، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين، وهو ما يعد أول توزيع نقدي للشركة منذ إدراجها في السوق السعودي مارس الماضي.
وقررت الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال، أي ما يعادل 1.25 ريال للسهم، كأرباح عن النصف الأول من العام الجاري.
وبلغ رأس المال الحالي 850 مليون ريال، وعدد الأسهم 85 مليون سهم، فيما بلغ إجمالي الأرباح الموزعة 106.25 مليون ريال، كما بلغت نسبة الأرباح من رأس المال 12.5%، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 5 سبتمبر، والتوزيع في 20 من الشهر نفسه.
وارتفعت أرباح الشركة، التي تعمل في مجال الأدوية ومنتجات التجميل، إلى 167.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 27%، مقارنة بأرباح قدرها 131.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى الزيادة في المبيعات نتيجة الافتتاحات الجديدة بالنصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من 2022، وارتفاع الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري، ومقدارها 128.5 مليون ريال، بنسبة بلغت 5.19%. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن إجمالي الأرباح في النصف الأول من العام الجاري بلغ 1001 مليون ريال بهامش ربح 38.4%، مقارنة بـ36.7% بالفترة المماثلة من العام السابق، كما بلغت الأرباح التشغيلية في النصف الأول من العام الجاري 161 مليون ريال بهامش ربح 6.2% من صافي المبيعات، مقارنة بـ141 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.